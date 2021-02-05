Працівнику Запорізької обласної інфекційної лікарні, де 4 лютого сталася пожежа, оголосили підозру.

У ході досудового розслідування поліція вручила підозру Завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу лікарні за ч. 2 ст. 270 за порушення вимог пожежної безпеки та порушення правил безпеки, під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, які стали причиною загибелі людей.

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Поліція з’ясувала, що працівник не зупинив роботу обладнання, яке використовується для проведення робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого і виникла пожежа в палаті-боксі під час проведення кисневої терапії.

Питання про обрання запобіжного заходу наразі вирішується правоохоронцями.

Пожежа в запорізькій лікарні

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя спалахнула в ніч на 4 лютого. Внаслідок цього загинуло три пацієнтки та 26-річна лікар-анестезіолог, 8 людей врятували, двоє з них отримали ушкодження.

5 лютого на території Запорізької області оголошено Днем жалоби за загиблими.