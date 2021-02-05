189 населених пунктів у семи областях знеструмлено внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП.

Зокрема, без світла нині 54 села у Чернігівській, по 32 – у Київській та Житомирській, 21 – у Полтавській, 20 – у Тернопільській, 19 – у Хмельницькій та 11 – у Вінницькій областях.

Бригади обленерго почали ремонтні роботи з відновлення електропостачання.

Синоптики попереджали про ускладнення погодних умов у Києві та області 4 та 5 лютого –ожеледь, ожеледицю та пориви вітру до 15-20 м/с.

Сьогодні на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця (жовтий рівень небезпеки).

Погода а вихідні в Україні

В суботу, 6 лютого, мокрий сніг прогнозують у більшості регіонів України.

А вже 7 числа очікується значне зниження температури – місцями до 20 градусів морозу.