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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Це Робін Гуд: у США чоловік викрав авто з Covid-вакциною, реакція соцмереж

У США невідомий чоловік викрав фургон з вакциною проти коронавірусу. Місцевих мешканців розсмішив його вчинок.

Вакцина от коронавируса

Інцидент стався у місті Плент-Сіті, штат Флорида.

Місцева поліція розшукує зловмисника. Відео з зображенням чоловіка вони розмістили на своїй сторінці у Facebook.

Водночас користувачі соціальних мереж не розкритикували дії чоловіка, а поставилися до них з гумором.

Вони назвали його Робін Гудом і написали, що чекають його у себе.

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Викрав автомобіль швидкої допомоги

У Росії чоловік викрав автомобіль швидкої, який приїхав на виклик.

Поки медики надавали допомогу жінці похилого віку, зловмисник, який деякий час ходив біля транспортного засобу, сів у нього і поїхав.

Більше новин про викрадення автомобілів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Plant City Police Department

Фото: Dreamstime

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