У США невідомий чоловік викрав фургон з вакциною проти коронавірусу. Місцевих мешканців розсмішив його вчинок.
Інцидент стався у місті Плент-Сіті, штат Флорида.
Місцева поліція розшукує зловмисника. Відео з зображенням чоловіка вони розмістили на своїй сторінці у Facebook.
Водночас користувачі соціальних мереж не розкритикували дії чоловіка, а поставилися до них з гумором.
Вони назвали його Робін Гудом і написали, що чекають його у себе.
Викрав автомобіль швидкої допомоги
У Росії чоловік викрав автомобіль швидкої, який приїхав на виклик.
Поки медики надавали допомогу жінці похилого віку, зловмисник, який деякий час ходив біля транспортного засобу, сів у нього і поїхав.
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Джерело: Plant City Police Department