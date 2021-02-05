У США невідомий чоловік викрав фургон з вакциною проти коронавірусу. Місцевих мешканців розсмішив його вчинок.

Інцидент стався у місті Плент-Сіті, штат Флорида.

Місцева поліція розшукує зловмисника. Відео з зображенням чоловіка вони розмістили на своїй сторінці у Facebook.

Водночас користувачі соціальних мереж не розкритикували дії чоловіка, а поставилися до них з гумором.

Вони назвали його Робін Гудом і написали, що чекають його у себе.

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Викрав автомобіль швидкої допомоги

У Росії чоловік викрав автомобіль швидкої, який приїхав на виклик.

Поки медики надавали допомогу жінці похилого віку, зловмисник, який деякий час ходив біля транспортного засобу, сів у нього і поїхав.

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Джерело: Plant City Police Department