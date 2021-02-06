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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Інститут ядерних досліджень знімали з квадрокоптера. Є затриманий

У Києві чоловік із допомогою квадрокоптера знімав територію Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.

кадрокоптер

Спробу несанкціонованої відеозйомки припинив начальник варти Нацгвардії Олександр Грудненко.

квадрокоптер

Чоловіка затримали та передали наряду поліції для подальшого з’ясування обставин.

Поранили військових із квадрокоптера

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Бойовики скинули снаряд ВОГ-17 у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї.

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Джерело: Нацгвардія

Фото: Нацгвардія

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