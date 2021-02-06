Інститут ядерних досліджень знімали з квадрокоптера. Є затриманий

У Києві чоловік із допомогою квадрокоптера знімав територію Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.

Спробу несанкціонованої відеозйомки припинив начальник варти Нацгвардії Олександр Грудненко.

Чоловіка затримали та передали наряду поліції для подальшого з’ясування обставин.

Поранили військових із квадрокоптера

У січні в зоні проведення ООС на Донбасі російсько-окупаційні війська поранили двох військових з квадрокоптера.

Бойовики скинули снаряд ВОГ-17 у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї.

Військовослужбовців із уламковими пораненнями доставили до лікарні. Їхній стан здоров’я задовільний. Про дії окупантів сповістили представників ОБСЄ.

Джерело: Нацгвардія

Фото: Нацгвардія