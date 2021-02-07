На Хмельниччині силос засипав трьох чоловіків у ямі – один загинув на місці

У селі Поляхова Хмельницької області помер чоловік внаслідок зсуву у силосній ямі. Трагедія трапилася на одному з підприємств Теофіпольського району. Ще двоє осіб отримали травми.

Рятувальники отримали повідомлення про подію близько 12.40 7 лютого. Під завалом корму для тварин опинилися троє чоловіків. Співробітники ДСНС дістали постраждалих, один з них загинув на місці.

Двох врятованих 1960 та 1964 років народження госпіталізували до лікарні. Наразі усі обставини трагедії з’ясовує поліція.







На Хмельниччині під завалами силосу загинув чоловік, ще двоє постраждали / 2 фотографии

Горіло кафе – пожежа у Києві

7 лютого у Києві сталася пожежа у кафе Бістро. За словами пожежників, вогонь спалахнув в кухні закладу харчування.

Під час ліквідації пожежі було евакуйовано п’ять людей, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.