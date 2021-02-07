Вдавав грабіжника: у США застрелили 20-річного хлопця через пранк

У Нашвіллі (Теннессі, США) 20-річного хлопця застрелили під час знімання пранку для YouTube.

В районі Ермітаж Тімоті Вілкс підійшов до людей із ножем для м’ясника. Блогер хотів розіграти перехожих, тому вдав із себе грабіжника.

Проте 23-річний Девід Старнес-молодший дістав зброю та вистрілив у хлопця. В результаті поранення блогер загинув. Девід пояснив поліції, що навіть здогадувався про пранк, тому вистрілив у цілях самооборони.

Поки жодних звинувачень копи поки не висували стрілку.

Стрілянина у Нью-Йорку

У грудні сталася стрілянина у кафедральному соборі Нью-Йорка. Люди прийшли до стін будівлі, щоб послухати виступ різдвяного хору.

У цей час до собору підійшов чоловік зі зброєю. Детальніше про стрілянину в Нью-Йорку читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NBC News