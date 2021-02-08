В Одесі викрили будівельну компанію на ухиленні від сплати податку

В Одесі викрили одну з будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків у сумі понад 7 млн грн.

За даними СБУ, одеська компанія задекларувала початок робіт з травня 2017 року і була замовником будівництва житлового комплексу. Керівництво фірми не зареєструвало структуру, згідно із законодавством, платником податку на додану вартість.

Правоохоронцями було встановлено, що власники компанії, уникаючи оподаткування, продавали квартири, паркувальні місця, площі для комерційних структур. Отримані кошти від клієнтів вони переводили на рахунки компанії без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Через такі дії до держбюджету не потрапило понад 7 млн грн.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України.

Під час обшуків в офісі будівельної компанії було вилучено документацію, чорнові та робочі записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчі дії ще тривають.











Понад 7 млн грн: в Одесі викрили будівельну компанію у несплаті податків / 3 фотографии

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