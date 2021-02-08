Через негоду в Україні обмежено рух на низці автодоріг та призупинено роботу двох аеропортів.

Станом на вечір 8 лютого у більшості регіонів спостерігається невеликий сніг, у Херсонській області – невеликий сніг з дощем, у Закарпатській, Одеській та Миколаївській – невеликий дощ.

Усі українські аеропорти, за винятком міст Вінниця та Чернівці, працюють у штатному режимі.

Також рішенням КМДА (Київської міської держадміністрації) рух великогабаритного транспорту обмежено в межах шести областей.

Йдеться про автодороги:

Київської області – М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь;

Полтавської області – М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь,

Рівненської області – М-06 Київ-Чоп;

Житомирської області – М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель;

Черкаської області – М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь;

Чернігівської області – М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми.

Погода 9 лютого в Україні

За даними ДСНС, у більшості областей України 9 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Найбільша кількість снігу випаде у північному регіоні, а також на Харківщині. Через ожеледицю можливе ускладення дорожнього руху.

Середня нічна температура повітря становитиме 5° – 10° морозу, вдень до +3°.