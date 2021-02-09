У Сполучених Штатах 20-річний хлопець наклав на себе руки через торговий додаток. Він помилково думав, що на його рахунку є борг на $730 тис.

11 червня 2020 року студен зрозумів, що його обліковий запис був обмежений Robinhood через те, що на його рахунку виявився негативний баланс.

На наступний ранок він отримав автоматичне повідомлення електронної пошти з проханням вжити негайних заходів і виплатити понад $170 тис. протягом декількох днів.

Сім’я каже, що 20-річний чоловік кілька разів писав у службу підтримки клієнтів на електронну пошту, просячи допомоги в розумінні цифр на його торговому рахунку, але отримував лише повідомлення про акції.

– У них немає механізму, що дозволяє отримати відповіді на питання в режимі реального часу через телефонний дзвінок або електронну пошту, – розповів адвокат сім’ї.

Батьки хлопця подали в суд на додаток Robinhood у зв’язку зі смертю сина. Вони стверджують, що їхній син не зміг отримати допомогу з боку служби підтримки до своєї смерті.

Читайте На Полтавщині самогубець підпалив себе у будинку на очах дружини та дільничного

Сім’я не знала, що додаток також дозволив йому купувати і продавати опціони – ризикований фінансовий інструмент – незважаючи на відсутність фінансового досвіду.

Батьки хлопця кажуть, що в електронному листі від Robinhood, отриманому на наступний день після його смерті, пояснювалося, що торгові обмеження були зняті і угода вирішена.

У позові, поданому в суд штату Каліфорнія, йдеться, що збитки були покриті іншими варіантами в його акаунті, і звинувачується в тому, що повідомлення Robinhood вводять в оману, що призводять до паніки і замішання.

Самогубства у Києві

2 лютого в Голосіївському районі Києва неповнолітня дівчинка, 2007 року народження, впала з балкона 17 поверху. Дитина померла на місці.

Раніше у Шевченківському районі столиці дівчинка 2004 року народження вистрибнула з вікна п’ятого поверху після сварки з хлопцем. Її госпіталізували з численними травмами.