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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Через негоду на вулиці Києва вивели БТРи

У Києві через негоду поліцейські працюють у посиленому режимі та допомагають водіям витягувати авто зі снігової пастки.

снігопад

Для рятувальних заходів поліцейські використовують спецтехніку – бронетранспортери, автомобілі та трактор.

На деяких автошляхах Києва ускладнився рух транспорту через снігові замети та ожеледицю. Тому правоохоронці допомагають водіям і витягують машини зі снігових заметів на рівну ділянку дороги.

  • Снігопад
  • Снігопад
  • Снігопад
  • Снігопад
  • Снігопад
  • Снігопад
  • Снігопад
  • Снігопад
Через негоду на вулиці Києва вивели БТРи / 4 фотографии

 

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Також поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці.

Через снігопад в Україні обмежили рух автодорогами семи областей

У результаті сильного снігопаду в Україні у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях обмежили рух транспорту на дорогах.

Також через складні погодні умови в окремих областях введено обмеження для руху вантажного транспорту.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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