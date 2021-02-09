У Києві через негоду поліцейські працюють у посиленому режимі та допомагають водіям витягувати авто зі снігової пастки.

Для рятувальних заходів поліцейські використовують спецтехніку – бронетранспортери, автомобілі та трактор.

На деяких автошляхах Києва ускладнився рух транспорту через снігові замети та ожеледицю. Тому правоохоронці допомагають водіям і витягують машини зі снігових заметів на рівну ділянку дороги.















Через негоду на вулиці Києва вивели БТРи / 4 фотографии

Також поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці.

Через снігопад в Україні обмежили рух автодорогами семи областей

У результаті сильного снігопаду в Україні у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях обмежили рух транспорту на дорогах.

Також через складні погодні умови в окремих областях введено обмеження для руху вантажного транспорту.