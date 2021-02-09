На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні

В Івано-Франківській області на трасі Стрий-Чернівці-Мамалига сміттєвоз протаранив мікроавтобус.

– 20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego, виїжджав із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі, в результаті чого зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Останнім керував 46-річний мешканець Калуша, – розповіли у ГУ НП в Івано-Франківській області.

В результаті зіткнення загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Калущини. Крім того, 13 пасажирів госпіталізували з травмами різного ступеня.

Водія спеціалізованої вантажівки затримали. Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 286 КК України.











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