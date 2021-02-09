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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні

В Івано-Франківській області на трасі Стрий-Чернівці-Мамалига сміттєвоз протаранив мікроавтобус.

На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні

– 20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego, виїжджав із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі, в результаті чого зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Останнім керував 46-річний мешканець Калуша, – розповіли у ГУ НП в Івано-Франківській області.

В результаті зіткнення загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Калущини. Крім того, 13 пасажирів госпіталізували з травмами різного ступеня.

Водія спеціалізованої вантажівки затримали. Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 286 КК України.

  • На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні
  • На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні
  • На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні
  • На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні
  • На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні
  • На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні
На Прикарпатті сміттєвоз протаранив автобус: двое загиблих, 13 людей у лікарні / 3 фотографии

ДТП на Рівненщині

На трасі Київ-Чоп у Рівненській області маршрутка протаранила машину для прибирання снігу.

В результаті аварії травмувалися троє пасажирів, двом з яких першу допомогу надали на місці події. Іще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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