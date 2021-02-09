На Донбасі поблизу населенного пункту Вікторівка двоє цивільних намагалися проїхати через блокпост на сторону бойовиків, не реагуючи на вимоги українських військовослужбовців зупинитися.

Двоє чоловіків, рухаючись до блокпосту, лише збільшували швидкість, через що український боєць зробив попереджувальний постріл. Внаслідок стрілянини водій автомобіля загинув.

За даними штабу ООС, інцидент стався 8 лютого о 12.00.

– До блокпосту механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка, Донецької області, наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому перебували дві особи. На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість.

Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження, – повідомили у штабі ООС.