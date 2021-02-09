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Валентина Летяк |

Вимагали €56 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали злочинну групу

Під час спецоперації силовики затримали у Києві злочинну групу, яка займалася вимаганням неіснуючих боргів. До складу банди входили мешканці столиці від 45-54 років.

У Києві затримали банду вимагачів

Зловмисники вимагали у киянина €56 тис., погрожуючи вбивством потерпілому та його близьким родичам.

За даними прокуратури, чоловік на початку жовтня 2020 року позичив у одного з членів групи €2 тис., які не зміг повернути упродовж тижня.

За тиждень “відсотки” за боргом зросли до космічної суми – €56 тис. Потерпілого змусили написати розписки про отримання цих коштів у борг.

Злочинців затримали 8 лютого під час одержання $4 тис. та €5 тис. – частини так званого боргу.

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Одному з підозрюваних інкримінують ч. 3 ст. 189 ККУ – Вимагання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

  • у Києві затримали банду вимагачів
  • у Києві затримали банду вимагачів
  • у Києві затримали банду вимагачів
  • у Києві затримали банду вимагачів
Вимагали €56 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали злочинну групу / 2 фотографии

Подібний випадок зафіксовано нещодавно у Житомирі, де поліція затримала 23-річного чоловіка за вимагання неіснуючого боргу.

Він погрожував потерпілим фізичною розправою та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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