В місті Баффало, штат Міннесота, сталася стрілянина у медичному закладі. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Злочинцем виявився 67-річний місцевий мешканець Грегорі Ульріч, який давно був відомий правоохоронцям.

Він був незадоволений наданням медичних послух, але чи цілився чоловік у конкретного врача, поки невідомо.

– Жодна інформація, яку ми отримали з нашого минулого контакту з ним, не вказує на те, що він був незадоволений або направить свій гнів на кого-небудь, крім людей в установах, де його лікували або де намагалися лікувати, – сказав начальник поліції Пат Будке.

За словами шерифа округу, коли влада оглянула клініку в пошуках нових жертв, вони виявили підозрілий пристрій і евакуювали будівлю.

Такі сами пристрої також знайшли в місцевому мотелі Super 8, де зупинявся Ульріч, і там було принаймні два вибитих вікна.

На початку січня в американському місті Чикаго 32-річний Джейсон Найтенгейл відкрив стрілянину на міській парковці в Саус-Сайді. Внаслідок стрілянини загинув 30-річний водій, який сидів в одному з авто.

Потім стрілок зайшов у вестибюль розташованого поруч житлового будинку. Він попросив скористатися телефоном співробітниці охорони, і також застрелив жінку.