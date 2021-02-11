Масовий розстріл на Житомирщині: єдиний виживший розповів подробиці вбивства

Навесні 2020 року у Житомирській області місцевий житель під час конфлікту з невідомими зробив кілька пострілів з мисливської рушниці.

Вижити вдалося лише одному чоловікові з восьми – ветерану Нацгвардії Вадиму Федюніну.

Скоїв злочин Анатолій Захарченко. Федюнін розповідає, що добре знає його і не раз із друзями відпочивав у його гостьовому будиночку. Цього разу поїхали без попередження. З собою взяли три квадрокоптери та 4 одиниці вогнепальної зброї – мовляв, хотіли постріляти для розваги.

Під час вечері до відпочивальників приєднався і господар. Жодних серйозних конфліктів між гостями та Захаренком не було, запевняє Федюнін. Коли ж він пішов спати до будинку, у бесідці залишалися Захаренко, Османов та Москалець. А за двадцять хвилин пролунали постріли.

Вадим почав будити товаришів, а Роман Ханенко вибіг на поріг – і вмить впав, діставши кулю.

– Я чую, як з нього виходить видих і розумію, що, швидше за все, він загинув. Повертаю голову – заходить підсудний з рушницею, наводить на мене ствол, – розповідає Федюнін.

Начебто Віталій Вульчин намагається вирвати з рук Захаренка зброю, але той стріляє в нього впритул і вибігає з будиночка, щоб перезарядитись.

Цим моментом і скористався Федюнін для втечі. Навздогін йому пролунало ще з пів десятка пострілів, але жоден не влучив.

Вадим серед ночі бігав селом з двору у двір, шукаючи допомоги, аж поки його не прихистив місцевий чоловік, який викликав поліцію та швидку.

Свідок припускає – конфлікт міг спалахнути навіть через побутову дрібницю. Захаренко має запальний характер, до того ж тоді він забагато випив та ще й вживав наркотики.

Захисниця Захаренка це заперечує. Мовляв, з хворим серцем він не міг пити алкоголь та ще й курити марихуану. І це підтвердила експертиза.

На думку Федюніна, Захаренко сам собі спричинив поранення, аби видати розстріл за самозахист.

У ніч на 22 травня у селі Новоселиця на Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей з мисливської рушниці. Спершу він убив двох осіб, які були разом з ним, а потім розстріляв ще п’ятьох, які спали у той час.

Лише один потерпілий, почувши постріли, встиг втекти та викликати поліцію.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.