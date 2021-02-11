Працівники магазину солодощів на Миколи Оводова у Вінниці 11 лютого близько 11.00 зателефонували до поліції, повідомивши, що підозрілий чоловік з сумкою погрожує підірвати вибухівку.
У місті одразу оголосили спецоперацію Грім. Усіх, хто був в магазині, евакуювали.
Зловмисника незабаром затримали. Ним виявився 31-річний вінничанин. В його сумці небезпечних предметів вибухотехніки не виявили.
Приміщення магазину та прилеглу також ретельно оглянули. Там теж не виявили вибухівку.
Після перевірки поліція надасть події правову кваліфікацію.
У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин солодощів / 2 фотографии