У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин солодощів

Працівники магазину солодощів на Миколи Оводова у Вінниці 11 лютого близько 11.00 зателефонували до поліції, повідомивши, що підозрілий чоловік з сумкою погрожує підірвати вибухівку.

У місті одразу оголосили спецоперацію Грім. Усіх, хто був в магазині, евакуювали.

Зловмисника незабаром затримали. Ним виявився 31-річний вінничанин. В його сумці небезпечних предметів вибухотехніки не виявили.

Приміщення магазину та прилеглу також ретельно оглянули. Там теж не виявили вибухівку.

Після перевірки поліція надасть події правову кваліфікацію.





