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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин солодощів

Працівники магазину солодощів на Миколи Оводова у Вінниці 11 лютого близько 11.00 зателефонували до поліції, повідомивши, що підозрілий чоловік з сумкою погрожує підірвати вибухівку.

У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин

У місті одразу оголосили спецоперацію Грім. Усіх, хто був в магазині, евакуювали.

Зловмисника незабаром затримали. Ним виявився 31-річний вінничанин. В його сумці небезпечних предметів вибухотехніки не виявили.

Приміщення магазину та прилеглу також ретельно оглянули. Там теж не виявили вибухівку.

Після перевірки поліція надасть події правову кваліфікацію.

  • У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин
  • У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин
  • У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин
  • У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин
У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин солодощів / 2 фотографии

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