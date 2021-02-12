На Закарпатті на працівників Мукачівського прикордонного загону напали невідомі. Вони вдерлися до помешкання двох прикордонників Держприкордонслужби та погрожували фізичною розправою у разі відмови співпраці з тютюновими контрабандистами.

За даними Державної прикордонної служби, 11 лютого до орендованого помешкання двох дільничних інспекторів вдерлися невідомі та використали проти військовослужбовців газові балончики.

Вдираючись до будинку військових, зловмисники погрожували або вони співпрацюють з контрабандистами, або матимуть проблеми.

Ймовірніша причина нападу на прикордонників – припинення незаконної оборудки сигарет минулого тижня. Наряд, до складу якого входив один із потерпілих військовослужбовців, виявив сховок з понад 20 ящиками сигарет, які контрабандисти планували переправити в Угорщину.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Напади

У Вінницькій області чоловік та жінка у масках здійснили напад на веттерана Другої світової війни та вимагали гроші.

Правопорушники залякали та забрали 6 тис. грн і мобільний телефон у дідуся, який пересувається на милицях. Зі слів чоловіка, один з нападників кинув його на підлогу та душив.

Напад вчинили 3 січня у селі Шура-Копіївська. 25 січня правоохоронці затримали у Кропивницьку двох жителів Кіровоградської області віком 20 та 26 років.