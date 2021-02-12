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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

Підірвав себе на очах у дітей: подробиці самогубства чоловіка у Києві

12 лютого у Києві на Чоколівському бульварі стався потужний вибух. Згодом стало відомо, що здетонувала граната.

Підірвав себе на очах у дітей: подробиці самогубства чоловіка у Києві

Перехожий, який опинився в епіцентрі вибуху, загинув миттєво. Загиблим виявився 49-річний підприємець Віктор, який неподалік тримав точку на радіоринку.

Знайомі чоловіка відразу відкинули версію, що загиблий став жертвою розбірок, адже ворогів у нього не було. Натомість кажуть, що кілька років тому Віктора дуже підкосила родинна трагедія. А останнім часом він взагалі поводився вкрай дивно.

— Його син 7-10 років тому загинув під мостом. Він дуже сильно змінився після цього. Сьогодні я зустрів нашого спільного товариша, який сказав: Він підійшов до мене і каже –  Прощавай, мені залишилося жити кілька годин, – розповідає друг загиблого Андрій.

Жахливу загибель чоловіка бачили місцеві підлітки. Просто на очах переляканих дітей чоловік притиснув гранату до грудей і висмикнув чеку.

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Сусіди розповідають, він мешкав у квартирі разом із дружиною, двома спільними маленькими дітьми та донькою-підлітком від попереднього шлюбу. І ніби то, останнім часом у родині не ладналося. Дружина забрала трьох дітей і пішла від нього.

Припускають, саме сварка з коханою остаточно зламала Віктора.

Інформацію про надзвичайну подію внесли до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Нині слідство з’ясовує справжню причину самогубства та де чоловік узяв гранату.

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