Штраф вдесятеро менший: на Сумщині директор заборгував працівникам понад 200 тис. грн

В Охтирці Сумської області перед судом постане директор ТОВ, який не виплачував працівникам заробітню плату.

Загальна сума заборгованості бізнесмена склала понад 220 тис. грн. Назва підприємства не розголошується.

Слідством встановлено, що директор мав необхідні кошти для виплати зарплат, однак не хотів видавати їх працівникам.

Таким чином, 15 сезонних працівників підприємства не отримували зароблених грошей протягом трьох місяців.

У прокуратурі відзначили, що повного розрахунку вони не отримали і під час звільнення.

Такі дії бізнесмена було кваліфіковано за ч. 1 ст. 175 КК України.

Підозрюваному загрожує штраф від 9 тис. до 17 тис. гривень або ж виправні роботи терміном до двох років.

Також санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

У Миколаєві затримали викрадачів бізнесмена

У грудні в Миколаєві затримали викрадачів бізнесмена на вимаганні $47 тис. неіснуючого боргу.

Четверо фігурантів – чоловіки віком від 33-х до 45-ми років: себе вони позиціонували, як представники криміналітету.

Неіснуючий борг фігуранти вимагали за поставку сільгосппродукції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 189 (Вимагання, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Чоловікам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Джерело: Сумська обласна прокуратура