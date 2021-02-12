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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

У Києві чоловік підірвав себе гранатою біля дитсадка

У Києві, на Чоколівському бульварі, 37, стався вибух.

Поліція України

Інформацію Фактам ICTV підтвердили у Солом’янському управлінні поліції.

За інформацією ЗМІ, надзвичайна подія сталася поблизу дитячого садочка.

Чоловік підірвав себе гранатою. Від отриманих травм він помер на місці.

Нині на місці події працюють правоохоронці. Інформації про інших постраждалих немає.

Вибух у Харкові

У вересні 2021 року у Харкові стався вибух.

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57-річний чоловік підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм у власному гаражі. За інформацією знайомих, він довгий час перебував у депресивному стані.

Від отриманих травм він помер на місці. Більше новин про вибухи в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Depositphotos

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