Вранці 14 лютого сталася аварія на інженерних комунікаціях Київводоканалу поблизу станції метро Чернігівська.

Через порив водопроводу на Попудренка, 52 зупинився рух трамваїв і автотранспорту на двох вулицях – Гната Хоткевича та Попудренка.

Проїжджа частина нині нагадує річку. Незабаром вона перетвориться на ковзанку через сильний мороз.

Щоб цього не сталося, на місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району. Ремонтом водопровідної мережі займається Київводоканал.

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Три дні тому сталася комунальна аварія на вулиці Петропавлівській у Києві – посеред дороги провалився асфальт. Це сталося через аварію на самопливному колекторі.

Під землю пішов величезний шмат асфальтного покриття, посеред дороги утворилося провалля.