PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

“Річка” біля метро Чернігівська у Києві: прорвало трубу, перекрито дві вулиці

Вранці 14 лютого сталася аварія на інженерних комунікаціях Київводоканалу поблизу станції метро Чернігівська.

Прорив труби біля Чернігівської

Через порив водопроводу на Попудренка, 52 зупинився рух трамваїв і автотранспорту на двох вулицях – Гната Хоткевича та Попудренка.

Проїжджа частина нині нагадує річку. Незабаром вона перетвориться на ковзанку через сильний мороз.

Щоб цього не сталося, на місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району. Ремонтом водопровідної мережі займається Київводоканал.

Читайте
У Харкові через прорив труби залило водою платформу метро

Три дні тому сталася комунальна аварія на вулиці Петропавлівській у Києві – посеред дороги провалився асфальт. Це сталося через аварію на самопливному колекторі.

Під землю пішов величезний шмат асфальтного покриття, посеред дороги утворилося провалля.

Джерело: КМДА

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка