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Валентина Летяк |

Спалах гепатиту А під Одесою: захворіли 15 дітей та дорослий

Захворювання на вірусний гепатит А підтверджено у 16 осіб, які проживають у приватному житловому будинку у місті Роздільна Одеської області.

гепатит а

Серед хворих – 15 дітей (одна дитина усиновлена і 14 дітей взяті під опіку).

В будинку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Джерело інфікування поки не встановлено.

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Спалах гепатиту А у дитбудинку в Одеській області зафіксували  чотири дні тому. Спочатку захворіли семеро дітей і один дорослий опікун.

Тоді трьох інфікованих госпіталізували до інфекційного відділення місцевої райлікарні з легким перебігом хвороби.

Гепатит А називають ще Хворобою Боткіна або жовтяницею. Це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини через їжу або воду, забруднену інфікованими випорожненнями.

Інкубаційний період складає два тижні і більше. Водночас, перехворівши один раз на гепатит А, людина отримує імунітет проти інфекції на все життя.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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