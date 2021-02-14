Захворювання на вірусний гепатит А підтверджено у 16 осіб, які проживають у приватному житловому будинку у місті Роздільна Одеської області.

Серед хворих – 15 дітей (одна дитина усиновлена і 14 дітей взяті під опіку).

В будинку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Джерело інфікування поки не встановлено.

Спалах гепатиту А у дитбудинку в Одеській області зафіксували чотири дні тому. Спочатку захворіли семеро дітей і один дорослий опікун.

Тоді трьох інфікованих госпіталізували до інфекційного відділення місцевої райлікарні з легким перебігом хвороби.

Гепатит А називають ще Хворобою Боткіна або жовтяницею. Це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини через їжу або воду, забруднену інфікованими випорожненнями.

Інкубаційний період складає два тижні і більше. Водночас, перехворівши один раз на гепатит А, людина отримує імунітет проти інфекції на все життя.