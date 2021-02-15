Із дитячої лікарні Охматдит вкрали датчик від сканеру ультразвукового діагностування, вартістю близько 250 тис. грн. Підозрюваного у вчиненні злочину знайшли за кілька днів.

Викрадений пристрій оперативники виявили в помешканні 28-річного уродженця Кіровоградської області.

Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Викрадення авто з вакциною проти Covid-19

4 лютого у Флориді (США) невідомий чоловік викрав авто з вакциною проти Covid-19.

Препарат знаходився в салоні сірого Hyundai Accent 2018 року, який залишили на стоянці Strawberry Festival Grounds у місті Плант-Сіті.