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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Із Охматдиту вкрали обладнання на чверть мільйона гривень

Із дитячої лікарні Охматдит вкрали датчик від сканеру ультразвукового діагностування, вартістю близько 250 тис. грн. Підозрюваного у вчиненні злочину знайшли за кілька днів.

Охматдит

Викрадений пристрій оперативники виявили в помешканні 28-річного уродженця Кіровоградської області.

Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Викрадення авто з вакциною проти Covid-19

4 лютого у Флориді (США) невідомий чоловік викрав авто з вакциною проти Covid-19.

Препарат знаходився в салоні сірого Hyundai Accent 2018 року, який залишили на стоянці Strawberry Festival Grounds у місті Плант-Сіті.

Джерело: МВС

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