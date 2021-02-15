У Лисичанську малолітні вандали пошкодили пам’ятник Героям добровольцям

На Луганщині поліція протягом доби розшукала вандалів, які пошкодили пам’ятник Героям добровольцям у Лисичанську.
Пам’ятник встановлено українським захисникам, які звільняли місто від сепаратистів у серпні 2014 року.
Зловмисниками виявилися хлопці 14 та 19 років. На фото помітно, що один із металевих флагштоків сильно погнули, а прапор зник.
Для встановлення осіб і затримання вандалів поліція залучила силовиків СБУ.
Кримінальне провадження за статтею 297 КК України. Слідчі проводять з парубками невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння злочину.
Наруга над могилами на Луганщині
Навесні минулого року у селищі Біловодськ на Луганщині діти влаштували погром на кладовищі.
Наймолодшому із затриманих зловмисників було лише 6 років.
Діти спеціально пошкодили могильні плити та зруйнували хрести на 30 могилах.