У Лисичанську малолітні вандали пошкодили пам’ятник Героям добровольцям

На Луганщині поліція протягом доби розшукала вандалів, які пошкодили пам’ятник Героям добровольцям у Лисичанську.

Пам’ятник встановлено українським захисникам, які звільняли місто від сепаратистів у серпні 2014 року.

Зловмисниками виявилися хлопці 14 та 19 років. На фото помітно, що один із металевих флагштоків сильно погнули, а прапор зник.

Для встановлення осіб і затримання вандалів поліція залучила силовиків СБУ.

Кримінальне провадження за статтею 297 КК України. Слідчі проводять з парубками невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння злочину.

Наруга над могилами на Луганщині

Навесні минулого року у селищі Біловодськ на Луганщині діти влаштували погром на кладовищі.

Наймолодшому із затриманих зловмисників було лише 6 років.

Діти спеціально пошкодили могильні плити та зруйнували хрести на 30 могилах.