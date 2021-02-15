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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У Лисичанську малолітні вандали пошкодили пам’ятник Героям добровольцям

На Луганщині поліція протягом доби розшукала вандалів, які пошкодили пам’ятник Героям добровольцям у Лисичанську.

У Лисичанську малолітні вандали пошкодили пам’ятник Героям добровольцям

Пам’ятник встановлено українським захисникам, які звільняли місто від сепаратистів у серпні 2014 року.

Зловмисниками виявилися хлопці 14 та 19 років. На фото помітно, що один із металевих флагштоків сильно погнули, а прапор зник.

У Лисичанську малолітні вандали пошкодили пам’ятник Героям добровольцям

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Для встановлення осіб і затримання вандалів поліція залучила силовиків СБУ.

Кримінальне провадження за статтею 297 КК України. Слідчі проводять з парубками невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння злочину.

Наруга над могилами на Луганщині

Навесні минулого року у селищі Біловодськ на Луганщині  діти влаштували погром на кладовищі.

Наймолодшому із затриманих зловмисників було лише 6 років.

Діти спеціально пошкодили могильні плити та зруйнували хрести на 30 могилах.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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