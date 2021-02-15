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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Новій Каховці за загадкових обставин загинули чотири людини

У місті Нова Каховка у Херсонській області у квартирі виявили тіла чотирьох людей.

ДСНС

До правоохоронців звернулась голова ОСББ одного з будинків в Новій Каховці.

– Жінка розповіла, що мешканка однієї з квартир вже третій день не відчиняє двері та не виходить із помешкання. Водночас сусіди кажуть, що в її квартирі горить світло та працює телевізор, – розповіли у ГУ НП у Херсонській області

До квартири потрапили бійці ДСНС, які виявили першими там тіла чотирьох людей.

– За допомогою драбини рятувальники піднялись до вікна квартири та побачили, що в кухні на підлозі лежать четверо людей. Тоді через балкон вони потрапили у квартиру та відкрили вхідні двері, – додали у поліції.

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Двох жінок та двох чоловіків виявили без ознак життя, слідів насильницької смерті у громадян не було.

Подія попередньо кваліфікується за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок) КК України.

На Харківщині засудили рецидивіста

У Харківській області засудили 45-річного чоловіка, який напав з ножем та побив сковорідкою двох жінок в їхньому будинку.

Правопорушника визнали винним за статтею 187 Розбій КК України та призначили позбавлення волі на вісім років з конфіскацією майна. Також зловмисник повинен відшкодувати жінкам 36 тис. грн.

Джерело: Нацполіція

Фото: ДСНС

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