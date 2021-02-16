У Києві депутат Київради Костянтин Богатов побив коміка Влада Капицю. Причиною стало те, що чиновнику не сподобалося використання нецензурної лексики під час стендапу.

Про інцидент першим написав стендап-комік Влад Капиця.

Він зазначив, що депутат Київської міської ради від Голосу Костянтин Богатов спробував зірвати виступ через нецензурну лексику на сцені. Інцидент стався 14 лютого під час стендапу в артцентрі Братислава.

Під час виступу депутат начебто почав обурюватися, що коміки вживають нецензурну лексику, та пішов до Капиці сваритися.

На відео, яке знімав комік, видно, що чоловік повторює Не буде тут матюків, а потім б’є Капицю в голову.

– Він б’є мене в обличчя, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую, – написав комік.

Зрештою чоловіка вивів із залу представник поліції.

У коміка синець, здерта шкіра на руці та зламані окуляри. А ось у нардепа нині будуть проблеми на політичній ниві, бо у його партії Голос уже відреагували на інцидент.

– Ми засуджуємо висловлювання і дії депутата Богатова. Щиро перепрошуємо особисто у стендапера Влада Капиці. І тим, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту. Така поведінка Костянтина Богатова несумісна з цінностями партії Голос, – заявили у партії.

Прес-секретар партії Ярема Дух у коментарях написав, що йому “прикро за дебільну поведінку депутата”.

До слова, сам Богатов також висловився у коментарях під постом коміка. Він зазначив, що уже надіслав СМС з вибаченнями.

– Моя реакція на стендап вашого друга була неадекватною, я не був знайомий з цим жанром і тому так відреагував на нецензурну лексику, – написав депутат.

Представник омбудсмена Лисянський побив охоронця ресторану