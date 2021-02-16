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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Негода в Україні: на яких дорогах обмежено рух

Через сильні снігопади, які обрушились на всю територію України, рух деякими дорогами довелося обмежити.

Негода в Україні: на яких дорогах обмежено рух

Це зроблено з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки на дорогах Волинської, Івано-Франківської та Рівненської областей.

Станом на 7.00 продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

  • Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь),
  • Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно,
  • Т-03-05 Шацьк-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі);
  • Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка);
  • Рівненська область – на а/д регіонального значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни,
  • Т-18-15 Дубно-Млинів,
  • Т-18-17 Бережниця-Деражне-Клевань,
  • Т-18-24 Дерманка-Корець.
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Детальніше про наслідки негоди в Україні, дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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