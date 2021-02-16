Через сильні снігопади, які обрушились на всю територію України, рух деякими дорогами довелося обмежити.

Це зроблено з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки на дорогах Волинської, Івано-Франківської та Рівненської областей.

Станом на 7.00 продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь),

– на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно,

Т-03-05 Шацьк-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі);

Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка);

– на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка); Рівненська область – на а/д регіонального значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни,

– на а/д регіонального значення: Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни, Т-18-15 Дубно-Млинів,

Т-18-17 Бережниця-Деражне-Клевань,

Т-18-24 Дерманка-Корець.

Підрозділи ДСНС за добу вивільнили з снігових заметів 128 транспортних засобів та надали допомогу 240 особам.

В Україні другий тиждень поспіль, з 8 лютого 2021 року, не вщухає негода. Від снігопадів та морозів найбільше потерпають мешканці західних регіонів. Спецтехніка працює цілодобово, допомагають комунальникам впоратися з наслідками негоди й звичайні українці.

Детальніше про наслідки негоди в Україні, дивіться на Фактах ICTV.