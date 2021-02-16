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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У США розбився вертоліт – чотири людини загинули

Біля Віргінських островів (США) зазнав аварії вертоліт.

Вертолет

Екстрені служби отримали інформацію про катастрофу вертольота на заході острова Сент-Томас о 23.14 за київським часом.

На місці катастрофи були виявлені тіла чотирьох загиблих.

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Поки залишається невідомим чий саме це був вертоліт, а також, що стало причиною аварії.

Біля Оттави впав приватний літак

На заході канадської столиці Оттави впав невеликий приватний літак. Інцидент стався неподалік від аеропорту Карп.

Поліція Оттави проінформувала, що рятувальники виявили тіло людини. Ймовірно, що це був пілот літака, який помер на місці від отриманих ушкоджень.

Джерело: ABC News

Фото: Depositphotos

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