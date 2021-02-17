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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Можливе сходження лавин: у Карпатах третій рівень небезпеки

В Карпатах оголосили третій рівень небезпеки.

сніг в карпатах

Про це попереджає прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій України.

 – 17 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), – повідомили у ДСНС.

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Негода у Карпатах продовжує вирувати. Майже щодня рятувальники попереджають про погіршення погодних умов та просять не ходити у гори через довготривалі опади.

14 лютого на Закарпатті у горах заблукав турист. Чоловік зник після спуску з гори Ґемба, що розташована на межі Свалявського та Міжгірського районів.

Ще одного туриста продовжують шукати і на його пошуки вже залучили 13 одиниць техніки та 66 людей. Серед них 47 рятувальників ДСНС Закарпаття, Львівщини та 2-го спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич. Також допомагають 10 лісників та дев’ять волонтерів.

Джерело: ДСНС

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