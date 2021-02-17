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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити

У Харкові чоловік кинувся з ножем на колишню кохану, а потім підпалив квартиру, де перебувала ще жива жінка.

У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити

До правоохоронців звернулися рятувальники ДСНС, які ліквідовували пожежу у помешканні.

Після гасіння вогню у помешканні рятувальники виявили жінку з чисельними травмами та ножовими пораненнями. Проте жінка померла дорогою до лікарні. Експерти нарахували на її тілі понад 20 ножових поранень.

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Правоохоронці одразу вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше жила у будинку під Харковом.

– Рік тому вона залишила чоловіка через його постійні знущання та образи. Зловмисник не раз підіймав на жінку руку. Потерпіла рік тому орендувала квартиру у Харкові та разом із дітьми переїхала до міста, – розповіли у поліції.

16 лютого, коли жінка була вдома наодинці, зловмисник прийшов до неї та жорстоко розправився. Після скоєння злочину він підпалив квартиру.

Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України – до 15 років позбавлення волі.

  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
  • У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити
У Харкові чоловік зарізав екс-кохану, а потім намагався ще живу жінку спалити / 6 фотографий

На Харківщині засудили рецидивіста

У Харківській області засудили 45-річного чоловіка, який напав з ножем та побив сковорідкою двох жінок в їхньому будинку.

Правопорушника визнали винним за статтею 187 Розбій КК України та призначили позбавлення волі на вісім років з конфіскацією майна. Також зловмисник повинен відшкодувати жінкам 36 тис. грн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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