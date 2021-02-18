Командування Медсил ЗСУ закупило непридатні апарати ШВЛ на 11 млн грн

В Україні Командування Медичних сил ЗСУ закупило на 11 млн грн з державних коштів непридатні апарати штучної вентиляції.

За інформацією ДБР, підозрювані службовці закупили медичні пристрої у травні 2020 року.

Комплектація апаратів ШВЛ не відповідає технічним вимогам. Це унеможливлює їхнє використання за прямим призначенням.

16 лютого 2021 року у Києві за місцем роботи та проживання підозрюваних провели обшуки, під час яких вилучили техніку та документи. Досудове слідство триває.

У Британії створили новий апарат ШВЛ

У Великій Британії розробили новий апарат штучної вентиляції легень. Винахід може забезпечити альтернативні варіанти лікування від коронавірусу.

Новий апарат ШВЛ знижує тиск навколо тулуба пацієнта на відміну від звичайних апаратів. Завдяки цьому легенева тканина функціонуватиме так, як це відбувається під час природного дихання.