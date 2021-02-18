Директора ліцею Гармонія міста Боярки Київської області Світлану Сушко відсторонили від виконання службових обов’язків через отруєння двох школярок, яке призвело до смерті однієї з них.
Про це повідомив міський голова Олександр Зарубін.
– Міська рада з метою надання належної правової оцінки діям адміністрації закладу щодо можливого неналежного виконання посадових обов’язків проводить низку заходів, – зазначив Олександр Зарубін.
У навчальному закладі планують провести службове розслідування.
Воно проводитиметься до 17 березня 2021 року, з можливістю подальшого продовження.
Отруєння у Боярці
16 лютого у Боярці дві школярки наковталися пігулок препарату Дротаверин, одна з них померла.
Дівчата випили таблетки у школі, препарат придбали в аптеці.
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Джерело: Олександр Зарубін