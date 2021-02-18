Заклеювала рот вихованцям: у Луцьку розгорівся скандал із вихователькою дитсадку

У Луцьку вихователька комунального дитячого садочку заклеювала вихованцям рот скотчем.

Про інцидент у молодшій групі дізналися випадково, коли один із хлопчиків розповів мамі, що двом його товаришам через непослух клеїли скотч на обличчя. Мама одного з малюків показала фотографію свого 4-річного сина із подразненням на обличчі.

Батьки почали підозрювати, що у закладі щось відбувалося – діти стали замкнутими та не хотіли ходити до дитячого садочку.

– Він мені все показав та розказав, як це все клеїли навколо голови. Він плакав, а його ставили в куток і дітки сміялися з нього, – розповіла мама потерпілого хлопчика.

Батьки просять встановити в садочку відеокамери, щоб мати можливість спостерігати за тим, що відбувається у дитсадку.

Інцидентом зацікавились правоохоронці, а в управлінні освіти створили спецкомісію. В самому закладі в жорстоке поводження колеги не вірять. Вихователька має хорошу репутацію та стаж роботи 30 років.

Сама педагог теж все заперечує. За її словами, вона тільки сварила дітей за погану поведінку. Проте жінка вже написала заяву на звільнення.

– Я написала заяву та пішла з роботи, тому що я не можу себе захистити зараз. Я не знаю, як це довести, – розповіла вихователька.

Скандал зі стоматологом у Рівному

Правоохоронці відкрили п’ять кримінальних проваджень щодо скандалу зі стоматологом у Рівному Інни Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей під час лікування зубів.

Одне кримінальне провадження стосується неналежного виконання професійних обов’язків, через які неповнолітньому завдали тяжкі ушкодження, ще чотири – за навмисні легкі тілесні ушкодження.