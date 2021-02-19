Поліція Києва викрила злочинну діяльність жінки, яка вербувала та переправляла за кордон дівчат для надання сексуальних послуг. Її затримали в аеропорту Одеси, коли вона намагалася переправити двох українок.

28-річна уродженка Одещини планувала отримати за кожну від $500 до $1 тис.

За даними слідства, вона підшукувала дівчат, які мали фінансові проблеми, та пропонувала їм роботу за кордоном у сфері надання сексуальних послуг.

Допомагав їй іноземець – він зустрічав дівчат за кордоном та організовував зустрічі з потенційними клієнтами.

Українкам обіцяли по $100 за одну годину інтиму, або $200 – за цілу ніч.

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Відкрито провадження за ч. 2 ст. 149 ККУ – Торгівля людьми. Підозрюваній загрожує до 12 років ув’язнення. Вдома у фігурантки справи провели обшуки і вилучили мобільні телефони та банківські картки, які є речовими доказами.

Готується підозра та матеріали до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ще одну одеситку, яка відправляла українок у секс-рабство за кордон, затримали у листопаді 2020 року.

40-річна жінка, змовившись з громадянином Туреччини, підшукувала у Києві дівчат, які мали матеріальні проблеми, та переправляла їх до Стамбулу.