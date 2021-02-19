Знайшли в полі з сильним обмороженням: на Житомирщині загинув 17-річний хлопець

На Житомирщині від сильного обмороження помер 17-річний юнак, який в -20 повертався додому від друзів через поле.

Хлопець мешкав у селі Видумці на Житомирщині. Він перебував під опікою рідної тітки.

Правоохоронці встановили, що 18 лютого близько 15.00 хлопець разом із своїм 13-річним другом пішли у сусіднє село до друзів.

Однак увечері, коли хлопці повертались додому через засніжене поле, старшому стало зле. А товаришу бракувало сил, щоб допомогти йому. Тож він хутко побіг додому та сповістив своїх рідних про це. Ті, у свою чергу, повідомили прийомних батьків, які одразу кинулись рятувати пасинка.

Хлопця знайшли безпорадним та із сильними обмороженнями у -20 серед снігових заметів. Його привезли додому і викликали швидку, однак він помер до приїзду лікарів.

Окрім того, госпіталізували товариша померлого із значним переохолодженням. Зараз медики надають йому необхідну допомогу.

Нещодавно у Києві біля станції метро Чернігівська знайшли 23-річного громадянина Швейцарії замерзлим і босим.

Виявилось, що напередодні швейцарця затримала поліція за бійку. О 1.00 його відпустили з відділку, а зранку без взуття і з ознаками сильного переохолодження чоловік опинився біля станції метро.