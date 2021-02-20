В Одесі внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку загинув неповнолітній. 17-річного хлопця знайшли на сходах біля дверей квартири.

Загоряння сталося в оселі його сусідки, однак дим швидко розповсюдився по всьому будинку. Попередня причина смерті юнака – отруєння продуктами горіння.

Пожежа у квартирі 71-річної одеситки виникла внаслідок займання електрообігрівача. Крім того, до лікарні госпіталізували сім’ю, яка також живе поруч.

Поліцейські кваліфікували інцидент як нещасний випадок. Тіло хлопця відправили на експертизу, щоб визначити точну причину смерті.

Пожежа в пологовому будинку

Уночі 20 лютого в Одесі сталася пожежа в пологовому будинку. З будівлі лікарні евакуювали 16 немовлят, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що стало причиною загоряння, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.