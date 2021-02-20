PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Загорівся обігрівач: в Одесі внаслідок пожежі загинув 17-річний юнак

В Одесі внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку загинув неповнолітній. 17-річного хлопця знайшли на сходах біля дверей квартири.

електрообігрівач

Загоряння сталося в оселі його сусідки, однак дим швидко розповсюдився по всьому будинку. Попередня причина смерті юнака – отруєння продуктами горіння.

Пожежа у квартирі 71-річної одеситки виникла внаслідок займання електрообігрівача. Крім того, до лікарні госпіталізували сім’ю, яка також живе поруч.

Поліцейські кваліфікували інцидент як нещасний випадок. Тіло хлопця відправили на експертизу, щоб визначити точну причину смерті.

Читайте
Батьки пішли до магазину: в будинку у Білій Церкві згоріла п’ятирічна дитина

Пожежа в пологовому будинку

Уночі 20 лютого в Одесі сталася пожежа в пологовому будинку. З будівлі лікарні евакуювали 16 немовлят, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що стало причиною загоряння, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка