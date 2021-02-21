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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

У Львівській області через отруєння чадним газом загинули три людини

У Львівській області троє людей померли через отруєння чадним газом. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

смерть від газу

Інцидент стався у ніч на 21 лютого у селі Сусолів Самбірського району. Рятувальники зазначили, що трьох осіб знайшли у приватному будинку без ознак життя внаслідок отруєння чадним газом.

Ознак пожежі не виявили, тому підрозділи ДСНС не залучали.

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На Київщині у місті Буча стався подібний випадок. Там чадним газом отруїлись троє осіб. Людей знайшли у квартирі житлового будинку. Серед жертв одна дитина 2017 року народження.

Причиною трагедії та отруєння чадним газом стала несправність системи вентиляції газового котла.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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