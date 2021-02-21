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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Закопався в снігу від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин

У Львові поліцейські затримали двох чоловіків, які, ймовірно, причетні до крадіжок запчастин з автівок. Один з правопорушників закопався у снігу, щоб сховатися від поліції.

Закопався в снігу від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин

Патрульні отримали виклик про те, що біля автомобіля Mazda 6 присіли двоє невідомих чоловіків. Коли службовий автомобіль під’їхав, ймовірні крадії почали тікати.

Правоохоронці одразу затримали 37-річного чоловіка, а через 10 хв інший 36-річний закопав себе у сніг під деревом у парку. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

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Чоловіки встигли зняти з автівки значок та запчастину, орієнтовна вартість якої 40-50 тис. грн. Також, можливо, ці чоловіки причетні до декількох схожих злочинів.

  • У Львові крадій намагався сховатися від поліції, закопавшись у снігу
  • У Львові крадій намагався сховатися від поліції, закопавшись у снігу
  • У Львові крадій намагався сховатися від поліції, закопавшись у снігу
  • У Львові крадій намагався сховатися від поліції, закопавшись у снігу
  • У Львові крадій намагався сховатися від поліції, закопавшись у снігу
  • У Львові крадій намагався сховатися від поліції, закопавшись у снігу
Закопався в снігу від поліції: у Львові затримали крадіїв автозапчастин / 3 фотографии

До слова, на Тернопільщині затримали злочинців, які пограбували та побили чоловіків. Потім вони вкрали автомобіль та втекли, взявши із собою заручника.

Нині чоловікам оголосили підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу – розбій, крадіжка, грабіж, незаконне заволодіння транспортним засобом та викрадення людини.

Фото: Нацполіція

Джерело: Нацполіція

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