Пішохід, якого 19 лютого із двох ударів убили на пішохідному переході в центрі Києва, був співробітником Київської митниці.

Про це повідомив екс-очільник Державної митної служби України Анатолій Макаренко.

– Корнієнко Владислав Леонідович… Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19 лютого в центрі Києва. Сподіваюся, вбивця буде покараний не лише земним судом, – написав Анатолій Макаренко на своїй сторінці в Facebook.

Убивство на пішохідному переході в Києві

19 лютого на пішохідному переході на вулиці Городецького в Києві стався конфлікт між водієм авто Hyundai та пішоходом.

Керманич двічі вдарив перехожого, у результаті чого чоловік помер на місці.

Завдяки відеокамерам правоохоронці швидко встановили та затримали зловмисника. Водієм виявився іноземець 1994 року народження, який проживає в місті Києві.

Детальніше про вбивство на пішохідному переході в Києві читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Анатолій Макаренко

Фото: Анатолій Макаренко