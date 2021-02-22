Пішохід, якого 19 лютого із двох ударів убили на пішохідному переході в центрі Києва, був співробітником Київської митниці.
Про це повідомив екс-очільник Державної митної служби України Анатолій Макаренко.
– Корнієнко Владислав Леонідович… Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19 лютого в центрі Києва. Сподіваюся, вбивця буде покараний не лише земним судом, – написав Анатолій Макаренко на своїй сторінці в Facebook.
Убивство на пішохідному переході в Києві
19 лютого на пішохідному переході на вулиці Городецького в Києві стався конфлікт між водієм авто Hyundai та пішоходом.
Керманич двічі вдарив перехожого, у результаті чого чоловік помер на місці.
Завдяки відеокамерам правоохоронці швидко встановили та затримали зловмисника. Водієм виявився іноземець 1994 року народження, який проживає в місті Києві.
Детальніше про вбивство на пішохідному переході в Києві читайте на сайті Факти ICTV.
Джерело: Анатолій Макаренко
Фото: Анатолій Макаренко