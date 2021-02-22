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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Погрожував лікарю пістолетом із ножем у кишені: у Вінниці затримали зловмисника

У Вінниці у медзакладі правоохоронці затримали правопорушника, який погрожував лікарям зброєю.

Погрожував лікарю пістолетом із ножем у кишені: у Вінниці затримали зловмисника

Зловмисник зайшов до одного з кабінетів діагностичного центру, в якому почав погрожувати пістолетом медичним працівникам.

Налякані лікарі викликали поліцію, які затримали озброєного чоловіка. З’ясувалося, що 39-річний вінничанин раніше притягався до відповідальності за майнові злочини.

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У місцевого жителя правоохоронці вилучили предмет, який за зовнішнім виглядом нагадує пістолет, та ніж. Чоловіка підозрюють за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

У Вінниці погрожували підірвати магазин

У Вінниці 31-річний чоловік погрожував підірвати магазин солодощів. У вінничанина була сумка, у якій начебто лежала вибухівка.

Правоохоронці евакуювали усіх покупців магазину. Правопорушника затримали, у його сумці та приміщенні магазину не знайшли небезпечних предметів вибухотехніки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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