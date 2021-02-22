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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Поки мати спала в сусідній кімнаті: у Запоріжжі підліток застрелив свого друга

У Запоріжжі застрелили 19-тирічного хлопця, коли його мати була у сусідній кімнаті.

вбивство, пістолет

Двоє друзів сиділи в квартирі та, начебто, грали у комп’ютерні ігри. А вже опівночі сусіди почули дивний шум.

Тієї ж ночі на лінію 102 надходить анонімний дзвінок – про те, що в цьому будинку поранили хлопця.

Коли поліцейські приїхали, в одній із кімнат лежав поранений у груди хлопець.

Медикам залишалося тільки констатувати смерть. Біля будинку патрульні знайшли рушницю та іншу зброю.

– Попередньо встановлено, що постріл було зроблено з рушниці, яку поліцейські знайшли під час обстеження прилеглої до будинку території, під балконом на першому поверсі. На цьому ж місці виявлено два пістолети марки ПМ, пістолет марки ТТ, та нарізний карабін, – розповіли у поліція.

У квартирі, в якій застрелили хлопця, в сусідній кімнаті тоді спала мати.

– До скоєння злочину причетний 18-річний житель Запоріжжя. За кілька годин оперативники встановили, що він переховувався в квартирі свого знайомого. Зловмисника затримано, – додали поліцейські.

Згодом підліток зізнався, що сам подзвонив у поліцію та повідомив про фатальний постріл, який здійснив випадково.

Нині поліцейські з’ясовують, звідки у хлопця була зброя та кому належить весь той арсенал. Справу кваліфікували як умисне вбивство. На суд підозрюваний чекатиме у СІЗО, без права вийти під заставу.

Вбивство у Києві

У Києві чоловік вбив знайомого через ревнощі. Інцидент трапився під час застілля у квартирі цивільної дружини вбивці.

Потерпілий почав приставати з непристойними натяками до жінки. Її чоловік одразу відповів на залицяння кулаками. Решта присутніх гостей вирішили не встрявати в конфлікт і вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям.

Фото: Depositphotos

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