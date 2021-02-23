Патрульна поліція Києва оприлюднила відео падіння брили льоду із даху будинку на жінку.

Надзвичайна подія сталась на вулиці Прорізній. За попередньою інформацією, жінка намагалась пройти під будинком попри те, що територія була огороджена стрічкою.

Постраждалу терміново госпіталізували.

Патрульна поліція закликає пішоходів не підходити близько до місць, де тривають роботи із розчищення дахів від снігу та льоду. Водіїв просять не паркувати автомобілі поряд з огороджувальними стрічками.

Брила льоду розтрощила дівчині ногу

16 лютого у Львові брила льоду розтрощила дівчині ногу. Потерпілій, ймовірно, доведеться робити пересадку шкіри. Медики констатували множинні відкриті переломи з розчавленням м’яких тканин.

Керівництво готелю, з даху якого й впала брила, пообіцяло всі витрати на лікування взяти на себе.

Хлопець, який був разом із дівчиною, не постраждав.