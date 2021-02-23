ДТП на Київщині – є загиблі та поранені

На 40 км дороги Київ – Чернігів сталася масштабна ДТП за участю п’яти транспортних засобів. Поліція Київської області повідомляє, що є поранені та загиблі.

Автопригода сталася неподалік села Залісся, в напрямку Києва. Рух на цій ділянці тимчасово припинено, об’їзд здійснюється зустрічною смугою.

На місці ДТП працюють медики, слідчі та поліція, кількість загиблих та постраждалих наразі невідома.

Патрульна поліція Київщини просить за можливості утримуватись від проїзду цією ділянкою.

ДТП на трасі Київ – Чернігів

22 лютого близько опівночі неподалік села Шестовиця водій вантажівки пробив огородження та впав у річку Десна.

Очевидець події зазначив, що з кабіни автівки ніхто не вибрався.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 про Порушення правил дорожнього руху КК України.

Особа водія наразі встановлюється.

Фото: Патрульна поліція Київської області