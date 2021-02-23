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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Смертельна ДТП на трасі Київ – Чернігів: зіткнулися п’ять автомобілів

На 40 км дороги Київ – Чернігів сталася масштабна ДТП за участю п’яти транспортних засобів. Поліція Київської області повідомляє, що є поранені та загиблі.

Смертельна ДТП на трасі Київ – Чернігів: зіткнулися п’ять автомобілів

Автопригода сталася неподалік села Залісся, в напрямку Києва. Рух на цій ділянці тимчасово припинено, об’їзд здійснюється зустрічною смугою.

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На місці ДТП працюють медики, слідчі та поліція, кількість загиблих та постраждалих наразі невідома.

Патрульна поліція Київщини просить за можливості утримуватись від проїзду цією ділянкою.

ДТП на Київщині – є загиблі та поранені

ДТП на трасі Київ – Чернігів

22 лютого близько опівночі неподалік села Шестовиця водій вантажівки пробив огородження та впав у річку Десна.

Очевидець події зазначив, що з кабіни автівки ніхто не вибрався.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 про Порушення правил дорожнього руху КК України.

Особа водія наразі встановлюється.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Джерело: Патрульна поліція

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