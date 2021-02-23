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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Львові під час сутичок травмували чотирьох поліцейських

У Львові під час сутичок на вулиці Городоцькій постраждали четверо правоохоронців.

У Львові під час сутичок травмували чотирьох поліцейських

Поліцейські намагались припинити акцію, яку влаштували близько 60 осіб. Учасники зібрання поводились агресивно, кидали димові шашки та намагалися підпалити шини. На зауваження правоохоронців вони не реагували.

Незважаючи на протидію, правоохоронці відновили порядок на вулиці.

Шістьох найбільш активних учасників події доставили до відділу поліції. Особам, причетним до травмування поліцейських, загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Закопався в снігу від поліції

У лютому у Львові поліцейські затримали двох чоловіків, які зняли з автомобіля Mazda 6 значок та запчастину, орієнтовна вартість якої становить 40-50 тис. грн.

Побачивши патрульних, ймовірні крадії намагались утекти. Один із правопорушників закопався в снігу від поліції.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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