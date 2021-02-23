У Техасі чутні вибухи через зіткнення поїзда з вантажівкою.
В результаті зіткнення загорілися нафтопродукти, які і стали причиною вибухів. Потяг перевозив паливо і вугілля.
Інцидент стався біля містечка Камерон. Через загоряння довелося проводити евакуацію місцевих жителів.
За попередніми даними, водій фури і машиніст поїзда зуміли вижити.
На місці події працюють екстрені служби.
Вибух у Франції
6 лютого стався вибух в одній із будівель у Бордо у Франції. Унаслідок надзвичайної події постраждали щонайменше троє осіб, двоє людей зникли безвісти.
Попередньою версією вибуху є витік газу.