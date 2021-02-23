У Техасі чутні вибухи через зіткнення поїзда з вантажівкою.

В результаті зіткнення загорілися нафтопродукти, які і стали причиною вибухів. Потяг перевозив паливо і вугілля.

Інцидент стався біля містечка Камерон. Через загоряння довелося проводити евакуацію місцевих жителів.

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За попередніми даними, водій фури і машиніст поїзда зуміли вижити.

На місці події працюють екстрені служби.

Вибух у Франції