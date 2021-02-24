Останки виявили в лісосмузі: на Донбасі загинув військовий

У Вінницькій області за ДНК-даними матері ідентифікували тіло загиблого у зоні ООС військовослужбовця Сергія Сорочинського.

Решки тіла виявили у лісосмузі біля міста Щастя, яке розташовано у Луганській області. Попередньо судово-медична експертиза встановила, що військовий загинув від вибуху міни. Фахівці з’ясовують обставини смерті.

Солдат Сергій Сорочинський народився 1984 року. Він проживав разом зі своєю родиною у селі Будьки, яке розташовано у Вінницькій області. Солдата призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року.

Читайте На Донбасі загинуло троє українських військових

У військовослужбовця залишилася дружина та двоє дітей – син підліткового віку та молодша донька.

На Донбасі загинув український військовий

22 лютого у зоні ООС у Донецькій області загинув український військовий та ще одного поранили під час обстрілу.

За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, українські позиції обстріляли російські найманці.

Джерело: Вінницька облдержадміністрація