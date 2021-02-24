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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Останки виявили в лісосмузі: на Донбасі загинув військовий

У Вінницькій області за ДНК-даними матері ідентифікували тіло загиблого у зоні ООС військовослужбовця Сергія Сорочинського.

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Солдат Сергій Сорочинський народився 1984 року. Він проживав разом зі своєю родиною у селі Будьки, яке розташовано у Вінницькій області. Солдата призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року.

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За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, українські позиції обстріляли російські найманці.

Джерело: Вінницька облдержадміністрація

Фото: Pixabay

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