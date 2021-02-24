Останки виявили в лісосмузі: на Донбасі загинув військовий

У Вінницькій області за ДНК-даними матері ідентифікували тіло загиблого у зоні ООС військовослужбовця Сергія Сорочинського.
Решки тіла виявили у лісосмузі біля міста Щастя, яке розташовано у Луганській області. Попередньо судово-медична експертиза встановила, що військовий загинув від вибуху міни. Фахівці з’ясовують обставини смерті.
Солдат Сергій Сорочинський народився 1984 року. Він проживав разом зі своєю родиною у селі Будьки, яке розташовано у Вінницькій області. Солдата призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року.
У військовослужбовця залишилася дружина та двоє дітей – син підліткового віку та молодша донька.
На Донбасі загинув український військовий
22 лютого у зоні ООС у Донецькій області загинув український військовий та ще одного поранили під час обстрілу.
За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, українські позиції обстріляли російські найманці.
Джерело: Вінницька облдержадміністрація