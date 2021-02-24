Юрій Дудкін працював на РФ: "експерта" затримали

СБУ затримала військово-політичного “експерта” Юрія Дудкіна, причетного до підривної діяльності України з боку спецслужб Росії.

Киянин створив мережу онлайн-сервісів, до якої входили групи у соціальних мережах та YouTube-канали. На сторінках ресурсів підозрюваний розповсюджував контент від координаторів з забороненого на території України російського телеканалу Первый канал та новинної агенції News Front.

У цій схемі працювали й блогери, які систематично отримували гонорари з РФ.

Дудкін особисто виступав спікером в ефірах на декількох заборонених російських телеканалах, під час яких розпалював ворожнечу між націями за гонорари. Таким чином він шкодив українській територіальній цілісності.

Також “експерт” брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ. Завдяки проведеним експертним дослідженням підтвердили ознаки такої діяльності.















Підозра у держзраді: СБУ затримала “експерта”, який працював на служби РФ / 4 фотографии

Дудкіна підозрюють за статтею 111 (Державна зрада) та статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові затримали агента РФ

У Харкові затримали агента російської розвідки. Українець передавав до РФ дані про розробку й виробництво українського танка. Чоловік намагався залучити до співпраці представника організації, яка здійснювала розробку військової техніки.

Агента Росії затримали під час передачі повного комплекту технічної документації танка. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Фото: СБУ, Юрій Дудкін