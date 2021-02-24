Вбивство у будинку Харкова: як горіла квартира п’ятиповерхівки та версія слідства

У Харківській області у п’ятиповерховому будинку на останньому поверсі горіла квартира, в якій знайшли закривавлену жінку. Факти ICTV розповідають деталі події та версію слідства.

Два відділення рятувальників і спецмашина з розкладною драбиною. Пожежники намагаються загасити полум’я, яке виривається з квартири на п’ятому поверсі харківської “хрущівки”. Мешканці, які ввечері вже спокійно відпочивали, одразу навіть не зрозуміли, що саме сталося. Першими вогонь побачили випадкові перехожі.

Їдкий чорний дим пішов по всіх поверхах. Рятувальникам довелося екстрено евакуювати всіх мешканців будинку – 30 людей. Полум’я ж вирувало в однокімнатній квартирі.

Щоб потрапити до помешкання, рятувальникам навіть не довелося вибивати двері, тому що вони не були зачинені навіть на ключ. На дивані, в охопленій полум’ям кімнаті, лежала жінка. Вона вже була без свідомості. Не роздумуючи ні хвилини, її переклали на ковдру та понесли до карети швидкої допомоги. І лише на вулиці помітили, що вона вся у крові.

Згодом директор Центру екстреної медицини на Харківщині повідомив, що жінка була у стані біологічної смерті. На її тілі були чисельні поранення грудей, шиї та обличчя.

Коли вже вдалося загасити вогонь і рятувальники оглянули приміщення, то одразу зрозуміли – квартира загорілася не випадково.

Вони звернули увагу на те, що є три осередки пожежі в одній кімнаті. Хто ж він – цей нелюд, який так жорстоко відправив на той світ жінку, а потім, намагаючись приховати злочин, ледь не спалив цілий будинок з людьми? На його пошуки кинули ледь не всіх правоохоронців Харкова. І вийшли на його слід менше, ніж за добу.

32-річного мешканця Харкова раніше неоднократно судили за хуліганство та крадіжки. За гарячими слідами його затримали правоохоронці. Зараз слідство встановлює всі обставини події та мотиви чоловіка.

Усіх деталей пошукової операції копи не розкривають. З власних джерел відомо, що на місці злочину зафіксували мобільний телефон підозрюваного. А потім вирахували, що він переховується у квартирі брата.

Головного фігуранта звуть Георгій. Він безробітний, неодружений і не має постійного місця реєстрації. Зате за плечима має кілька судимостей. Чоловік так нещадно шматував свою останню жертву, що в процесі навіть поранив собі руки. Та попри всі докази, на суді він поводився зухвало та своєї вини не визнавав.

Наразі у протоколах допиту він посилається на статтю 63 Конституції України, тобто відмовляється давати свідчення проти себе.

Що пов’язувало жертву і її ймовірного вбивцю – поки достеменно невідомо. Начебто, раніше вони мали інтимні стосунки й того фатального дня жінка сама впустила душогуба до квартири. Загиблу звали Таїсія.

В тому будинку вона почала винаймати квартиру всього рік тому, з сусідами воліла не спілкуватися. Мала двох дорослих дітей: 20-тирічного сина та 16-тирічну доньку. Вони жили окремо й приходили в гості. Як і багато інших людей.

Поки правоохоронці з’ясовуватимуть мотиви вбивства, підозрюваний сидітиме під вартою: його відправили в СІЗО, без права на заставу. А якщо вину Георгія доведуть, то йому світить навіть довічний термін у тюрмі.

Стрілянина у Запоріжжі

У Запоріжжі застрелили 19-тирічного хлопця, коли його мати була у сусідній кімнаті. Двоє друзів сиділи у квартирі та, начебто, грали у комп’ютерні ігри.

Опівночі сусіди почули дивний шум. Коли приїхали правоохоронці, в одній із кімнат лежав поранений у груди хлопець. Медикам залишалося тільки констатувати смерть.