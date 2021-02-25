В Офісі генпрокурора повідомили про вручення підозри окупаційним “голові Ради міністрів Республіки Крим” та “голові Державної Ради Республіки Крим” у порушенні законів та звичаїв війни.

За даними слідства, після окупації Російською Федерацією півострова Крим, підозрювані, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, які забороняють державі-окупанту привласнювати публічну власність на окупованій території, ухвалили низку незаконних рішень щодо націоналізації державного майна.

Так було привласнено майно, яке перебуває у державній власності підприємств, установ і організацій, що відносяться до сфери управління міністерств і відомств України на території АР Крим та міста Севастополя.

Було незаконно передано у власність Державний концерн Масандра, Міжнародний дитячий центр Артек, Державне акціонерне товариство Чорноморнафтогаз.

Справу розпочали за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України, яка передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років.

Земля в Криму

Майже рік тому Російська Федерація ухвалила закон, за яким українці, що проживають на території Криму, не мають права володіти землею.

У Цивільному кодексі РФ вказано, якщо людина не має громадянства Росії та іншої країни (апатрид) та володіє землею на прикордонних територіях, має продати її росіянину. Якщо цього не зробити добровільно, ділянку примусово заберуть на продаж за рішенням відповідного держоргану.