На Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок масштабної аварії загинули дві людини, ще одна – травмувалася.

ДТП сталася у селі Угринів на Івано-Франківщині. Так, автомобіль Opel Combo, який їхав у напрямку Львова, намагався різко повернути ліворуч. Однак позаду нього їхав автомобіль Renault Kangoo, який через неуважність зіткнувся з Opel.

Потім Renault виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21010, який у лівій смузі рухався до Івано-Франківська.

Після цього, ще одна машина, Renault 21, яка їхала позаду в напрямку Івано-Франківська, врізалась в автомобіль ВАЗ.

Внаслідок ДТП загинули 29-річний та 27-річний хлопці. А також отримала легкі тілесні ушкодження 24-річна дівчина.

Правоохоронці встановили, що і загиблі, і потерпіла були у автомобілі ВАЗ. Вони – мешканці селища Єзупіль.































На Івано-Франківщині зіткнулися чотири авто: є загиблі та травмований / 8 фотографий

25 лютого на Харківщині зіткнулися легковик і автобус.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у машині загинули 72-річний чоловік та 71-річна жінка. Водій автобуса та 10 пасажирів не постраждали.

На місці події рятувальники розрізали кузов автомобіля і дістали тіла загиблих.